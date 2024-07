Battuto il Fehérvár Enthroners. Seamen, altro successo: "Stiamo crescendo»

Continua il buon momento dei Seamen Milano. Dopo il buon successo in trasferta contro i Barcelona Dragons (27-18), nella sesta giornata di European League of Football i milanesi hanno superato, tra le mura amiche del Velodromo Vigorelli, gli ungheresi del Fehérvár Enthroners per 19-14.

La gara dell’impianto di via Arona è stata combattuta fino alla fine, ma al termine delle ostilità i marinai sono riusciti ad ottenere la posta in palio: "Siamo felici per il successo – esordisce il patron Paolo Mutti - , ma siamo stati poco continui e abbiamo fatto alcuni errori di esecuzione che non ci hanno permesso di vincere più largamente".

Rispetto allo scorso anno, dove i Seamen avevano realizzato solo due vittorie (e dieci sconfitte), al giro di boa sono già arrivate tre gioie nel torneo europeo. Un segnale importante che rispecchia le volontà del club di competere a livelli più alti. "A metà della stagione, siamo già cresciuti rispetto allo scorso anno – prosegue Mutti -. Ora dobbiamo continuare su questa strada per diventare una macchina perfetta".

Al momento, nella Central Conference, i marinai sono a quota tre vittorie e tre sconfitte e sabato (a partire dalle ore 18) giocheranno in trasferta contro gli Helvetic Mercenaries. All’andata, al Vigorelli , vinsero i milanesi contro gli svizzeri (14-7), ma in terra elvetica i Seamen dovranno giocare al massimo delle loro possibilità se vorranno ottenere la posta in palio: "Sicuramente vorranno vendicare la sconfitta del Vigorelli e per questo dovremo stare molto attenti", conclude Mutti.