Beach Soccer, sette nomination per il "pallone d'oro"

Pisa, 26 gennaio 2025 - Come ogni anno il Beach Soccer Worldwide ha pubblicato le liste dei candidati ai premi individuali del Beach Soccer Stars, riservati alle figure sportive che più si sono distinte nella stagione appena conclusa.

Numerosi sono i nomi legati alla Pisa del calcio su sabbia. Nell’elenco dei 45 migliori coach è certamente presente Matteo Marrucci, saldo sulla panchina del Lenergy Pisa insieme al suo staff dopo le grandi soddisfazioni ottenute in campo nazionale e internazionale anche la passata stagione. Ben 6 poi i nerazzurri inseriti nell’elenco dei migliori 120 giocatori: Edson Hulk, campione del mondo e capocannoniere dello scorso campionato di Serie A, lo svizzero Noel Ott protagonista in Italia, il brasiliano Datinha trascinatore della cavalcata europea, le new entry Luca Bertacca e Tommaso Fazzini, oltre a Leandro Casapieri, miglior portiere in Euro Winners Cup e già Beach Soccer Stars 2023, che invece concorrerà al titolo di miglior portiere.

Adesso la palla passa ai capitani e ai coach che nel corso del prossimo mese voteranno l’assegnazione dei riconoscimenti, evento in programma al prossimo gala Beach Soccer Stars. "In attesa di scoprire data e sede dell’appuntamento più ambito, il Lenergy Pisa BS si congratula con il mister e con tutti i propri giocatori selezionati, i migliori del mondo con il nerazzurro indosso", scrive la società nerazzurra.