Beach soccer. Hotel Bella Riviera da favola. Alza il trofeo della Summer Cup

Un successo, di prestigio, con vista Memorial Matteo Valenti. La Summer Cup è per il Memorial Matteo Valenti quello che è, prendendo spunto dal ciclismo, il Giro del Delfinato per il Tour de France: un succusissimo preambolo in grado di far già capire chi abbia la gamba giusta e chi no. Ed allora non sarà possibile far finta di nulla al cospetto di un Hotel Bella Riviera che, al Beach Stadium Matteo Valenti, ha messo in evidenza un beach soccer davvero da favola. La 25esima edizione della Summer Cup è sua e non poteva esser diversamente, perché la squadra neo vincitrice questa edizione l’ha proprio dominata conquistando il titolo anche grazie alla verve realizzativa di Cosci (13 reti) e alle parate di Costa (miglior portiere). Dopo i successi nel girone, contro Inic Fc per 9-3 e Blancos per 7-2 (Vaglini 2, Cosci 2, Galli, Ortolani, Ghilarducci/Giannecchini 2), è arrivato il netto 7-1 ai danni della Mei Impianti Elettrici (Cosci 3, Ortolani 2, Vaglini, Benedetti/D’Angina) in semifinale. Poi l’apoteosi finale con il bel 4-1 sulla Faventia Bs. Faventia Bs che non è riuscita a resistere alle giocate sopraffine degli uomini del duo Valenzi-Fantinato, andati a segno con Cosci 2, Vaglini e Galli.

Onore comunque al Faventia Bs che aveva superato, nell’ordine: Mei Impresa Elettrica 3-2 (Di Trani 3/D’Angina e Del Frate, quest ultimo eletto miglior giocatore del torneo), Gladiators Discobolo 4-1, Blancos e Bulldog 7-1 (Maiorana 3, Cinquini, Di Trani 2, Accardo/Raffaetà).

Risultati: Gladiators Discobolo-Blancos 3-5; Bulldog-Sos Cafoni/Croce Verde 2-1; Mei Impianti Elettrici-Inic Fc 7-3; Sos Cafoni/Croce Verde-Tekno Spedizioni 3-4; Tekno Spedizioni-Mei Impresa Elettrica 5-6.

Hotel Bella Riviera: Costa, Cosci, Ortolani, Vaglini, Galli, Benedetti, Mbaye, Ghilarducci. All. Valenzi-Fantinato.

Faventia Bs: Aloe, Cinquini, Maiorana, Casadei, De Baronio, D’Onofrio, Giglio, Accardo, Di Trani, Rondinelli, Calandra. All. D’Onofrio-Aloe.

Sergio Iacopetti