Beach soccer. La Vbs punterà ancora sui giovani. Corosiniti confermato alla guida

Francesco Corosiniti sarà l’allenatore della prima squadra della Farmaè Viareggio Beach Soccer anche per la stagione 2025. La società bianconera riparte dunque dal tecnico che nel 2023, al debutto assoluto in panchina, ha portato la VBS a vincere il suo secondo scudetto.

"Il 2024 non è stata una delle migliori annate della Farmaè Viareggio, che ha comunque conquistato un altro trofeo (la Supercoppa Italiana Under 20), l’undicesimo della sua storia – dice il responsabile dell’area tecnica Stefano Santini – Lavorare a fondo sulla costruzione di nuovi talenti resterà il nostro focus. Al termine della scorsa stagione, a settembre, Luca Bertacca, uno dei prodotti più importanti del vivaio, ci ha comunicato la decisione di lasciare Viareggio per approdare al Pisa e non è da escludere che altri possano seguirlo. Noi continueremo sulla linea del rispetto delle persone e dei progetti, rinnovando piena fiducia negli uomini che abbiamo scelto. Le cose non sono andate proprio come avevamo pianificato, ma ciò che conta adesso è fare tesoro degli errori commessi e ripartire insieme, ancora più forti", spiega Santini che poi aggiunge: "Adesso aspettiamo al Flora Beach Village il nostro allenatore per dare forma a una grande annata. I nostri giovani, i più vincenti di sempre a livello under 20 in Italia, sono pronti". Santini lancia un messaggio chiarissimo: "Ci possono solo rallentare, ma fermare un movimento come il nostro, è come domare un mare in tempesta. La storia non si cancella, continua".