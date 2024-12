Bellini Giacomo Bacchereto. Vince e mantiene la vetta

Il campionato di calcio a 11 targato Uisp Prato sta entrando nel vivo e sta diventando sempre più avvincente. Una rete di Marco Miranda al 72’ regala a Bellini Giacomo Bacchereto una nuova vittoria che conferma la sua prima posizione in classifica. A farne le spese è l’Fc Tavola, che perde 1-0 il match sul campo di Poggio alla Malva. Battuta d’arresto inattesa, invece, per il Phoenix 2012, che perde 3-2 in casa contro lo Sporting Prato City. A segno Mannucci e Acciaioli per i padroni di casa, Carrubba e Pellegrini per gli ospiti. Ago della bilancia, l’autogol a favore dello ‘Sporting’ arrivato in apertura di primo tempo. I Kickers Narnali vincono 3-1 il confronto con l’Olimpia Prato grazie alle reti di Sciannamè, Guarnieri e Salvatore. Il gol della bandiera per l’Olimpia Prato, invece, è stato siglato da Salatino. Il Sant’Ippolito, sul campo casalingo di Oste, rifila 4 reti al Giusti Stefano Comeana, imponendosi per 4-2 grazie alla doppietta di Donnini e alle segnature di Giovannelli e Lombardi. Ospiti in gol con Alti e Scuffi. Due marcature per gli ospiti anche nella sfida tra Polisportiva Il Sogno e Signa 2007, con i fiorentini che vincono 2-0 grazie alle reti di Saggio e Righini. Il Real Chiesanuova batte di misura il Prato Asd col gol di Lici Armand al 31’ del primo tempo. Infine la Polisportiva Sant’Andrea batte 2-1 il Vergaio 2003 nel match sul campo di Iolo. Alla doppietta di Tuci (un gol per tempo) risponde ad inizio secondo tempo il gol di Monti che, tuttavia, non basta agli ospiti per agguantare almeno il pari. A riposo, in questo turno, il Verag Prato Est. Alla luce di questi risultati, il Bellini Giacomo Bacchereto mantiene la leadership con 22 punti, seguito da Real Chiesanuova e S. Ippolito a 20 punti. I Kickers Narnali salgono a 19 punti, mentre il Phoenix 2012 resta a quota 18 punti. Fc Tavola si trova a 15 punti, seguito da Signa 2007 e Prato ASD a 14 punti. Sotto di una lunghezza troviamo lo Sporting Prato City, seguito dal Vergaio a 12 punti. A quota 11 c’è il Giusti Stefano Comeana, seguito dall’Avis Verag Prato Est a 9. Penultimi a pari merito l’Olimpia Prato e la Polsportiva S. Andrea con 5 punti. Fanalino di coda rimane Il Sogno a zero punti.

L.M.