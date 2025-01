Bergamo vuole sfruttare il “fattore campo“ contro Scandicci

Altro big match casalingo per la Volley Bergamo 1991. Dopo quello con Conegliano di quindici giorni fa, il PalaFacchetti di Treviglio sarà di nuovo il teatro di una partita di alto livello tra le padrone di casa allenate da Carlo Parisi, seste in classifica e artefici fin qui di un campionato al di sopra di qualsiasi previsione, e una big assoluta del campionato qual è la Savino Del Bene Scandicci seconda della classe, una squadra composta da fuoriclasse quali Ognjenovic, Antropova, Carol e Castillo.

Il pronostico è tutto dalla parte delle ospiti ma capitan Mlejnkova e compagne, con Cese Montalvo e Vittoria Piani in testa, proveranno a rendere perlomeno dura la vita alle più quotate avversarie e, perché no, a far loro lo… sgambetto.

Per riuscire nell’impresa, la Volley Bergamo dovrà disputare un match perfetto e mostrare un livello di gioco più alto di quello messo in campo la scorsa settimana nel match perso a sorpresa in casa di Vallefoglia. Inizio incontro alle 17 in un PalaFacchetti che sicuramente sarà caldissimo. F.D.E