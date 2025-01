Biancazzurri battuti al Rigamonti Ceppi. Il Lecco si sveglia tardi. Scivolone contro il Trento

Il Trento vince meritatamente a Lecco per 2-1 infliggendo ai padroni di casa l’ennesima sconfitta di una stagione fin qui assai deludente. Tante, ancora, le assenze in casa di un Lecco che dovrà però cambiare marcia alla svelta per dare un calcio alla crisi e riuscire a riagganciare la zona playoff.

Nel primo tempo poche occasioni da gol. Il Trento gioca meglio e al 12’ è pericolosissimo. Bella azione corale, palla a Di Santo che da centro area spara forte ma centrale costringendo Dalmasso alla deviazione in angolo. Due minuti dopo è Tordini a trovarsi solo al limite dell’area ma la sua conclusione finisce alle stelle. Al 45’ Di Cosmo tira a botta sicura, ma Polito salva.

Ad inizio secondo tempo il Trento alza i ritmi e dopo 2’ passa in vantaggio. Gran giocata di Di Cosmo sulla destra, cross per Di Carmine che di testa prende in controtempo Dalmasso per l’1-0. E al 16’ il Trento raddoppia. Bella discesa sulla sinistra di Rada, perfetto cross per Vitturini che con una gran capocciata i firma il 2-0.

Passano 4’ minuti e il Lecco la riapre. Kritta va via in slalom sulla sinistra e mette in mezzo per Sipos che anticipa il diretto marcatore e fredda Barlocco. Il Lecco prova a trovare il pari, ma il Trento si chiude bene e porta a casa una preziosa vittoria.