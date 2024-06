Biathlon, Vittozzi guarda alle Olimpiadi 2026: “Sogno una medaglia in casa”

Bologna, 23 giugno 2024 – A Pechino 2022 tante delusioni, forse il punto più basso di un periodo buio e nero, ma la Coppa del mondo vinta nel 2023/2024 ripaga di tutto il lavoro svolto sia a livello tecnico che a livello mentale. Lisa Vittozzi è tornata a sorridere, nella vita e sulla pista di biathlon, soprattutto al poligono dove fa notizia quando sbaglia un bersaglio. Questa sua costanza l’ha portata a tornare ai vertici mondiali e dopo aver vinto il massimo circuito iridato il programma è chiaro: vincere una medaglia olimpica in casa. Nel suo palmares, oltre alla Coppa del mondo, ci sono anche due ori mondiali, sei argenti e 4 bronzi, mentre alle Olimpiadi, per ora, vanta solo un bronzo a PyeongChang nella staffetta mista. A Milano-Cortina si punta a fare meglio.

Vittozzi: “Sarebbe bella una medaglia in casa”

Dopo Dorothea Wierer, un'altra italiana ha portato a casa la sfera di cristallo principale, ed è Lisa Vittozzi che dunque si candida a essere protagonista nel biennio che porta a Milano-Cortina 2026, Olimpiade che affronterà nel pieno della maturità a 31 anni. Lisa vuole essere protagonista, esultare e gioire con il pubblico di casa per una medaglia. Si sente pronta dopo tutto il lavoro che ha fatto per tornare in alto: "Le vittorie non mi cambiano – le sue parole ai canali federali – Cerco di rimanere me stessa ed è una delle qualità che preferisco. Sono le sconfitte a farmi guardare più dentro. Si trae beneficio dalle esperienze negative". E lei ce l'ha fatta, risalendo dopo un paio di stagioni molto brutte: "La vittoria in Coppa del mondo mi ha ripagato perché non accettavo di essere caduta così in basso – ancora Lisa – Il periodo difficile è stato comunque utile, mi ha aperto gli occhi, ho ricominciato da capo e con le persone giuste sono risalita. Mi sento più matura e consapevole". La prossima sarà una stagione ancora più difficile, perché confermarsi non è mai scontato e tutte vorranno cercare di batterla. Nessun problema, basta togliersi pressione, vivere più serenamente la situazione: "Avrò più riflettori addosso ma voglio affrontare la stagione con spensieratezza. Voglio godermela". Poi, nel 2026, le Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina. Un sogno per tutte e per tutti con la possibilità di una medaglia davanti al pubblico di casa. Gli italiani guardano a quell'appuntamento con tanta emozione e attesa, soprattutto per gli atleti di vertice che si giocheranno una grande occasione in casa: "Saranno Olimpiadi speciali e spero di vivere l'emozione di vincere una medaglia davanti ai tifosi italiani". Lo sperano tutti, cara Lisa.