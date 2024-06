Biliardo, che passione: trionfa l’Abs Sarzana

Sul trono del biliardo a boccette provinciale a squadre, ancora una volta, l’Abs Sarzana B. Scettro, corona e... scudetto di nuovo sulla testa del team sarzanese che ha superato, in una bella sfida, l’Arci Termo A. Posizioni confermate della regular season della Serie A, con Sarzana in vetta seguito a brevissima distanza (2 punti) dal Termo, poi molto più giù (a -13), le prime inseguitrici. Al Palasport ‘Gianfranco Mariotti’ sono state due settimane di grande sport, con la regia della Lega biliardo Uisp della Spezia e della Valdimagra presieduta da Franco Stuttgard. Nella prima parte individuali e coppie, nella seconda le squadre, con il clou dell’ultimo giorno a consegnare il titolo al Sarzana B. La finalissima è cominciata, con una delle più belle partite dei campionati, quella tra il giovane Alessio Acerbi e Federico Frattoni vinta dal primo, all’ultimo tiro, sul 74 a 72, toccando così quota 80; si va sul 2-0 con Giorgio Gianazzi e Giacomo Ternelli a battere Pino Rispoli e Riccardo Miaschi 80-54; dopo il successo di Diego Malaspina su Gianluca Mazzi per 80-48 per il 3-0, viene interrotto il secondo match di coppia in corso tra Lorenzo Guastini-Gabriele Chinchero e Massimo Pellistri-Fausto Vivoli. Questa la formazione vincitrice: Nicola Perazzo, Nicola Plicanti, Lorenzo Guastini, Michele Chinchero (capitano), Giacomo Ternelli, Gabriele Chinchero, Alessio Acerbi, Giorgio Gianazzi e Diego Malaspina. Passando alle categorie inferiori, ecco in Serie B il successo per 3-1 dell’Arci Riccò sul Bar Centrale A. I vincitori: Alessandro Cagnoli, Luciano Tarantini, Maurizio Landi, Paolo Paganini, Paolo Landi, Francesco Bellante, Stefano Cima e Andrea Sommovigo. In Serie C, invece, la vittoria (3-1) sorride all’Arci Campetto che supera l’Arci La Lizza. I vincitori: Bruno Balloni (capitano), Roberto Zoppi, Sergio Bruni, Artan Shabani, Luciano Filippi, Alberto Mannaioni, Mario Chiesa e Maurizio Manganelli. Nella prima settimana gli individuali: nella Serie A vinto da Giacomo Ternelli (su Federico Castagna), nella Serie B vinto da Salvatore Migliore (su Massimo Pellistri) e nella Serie C, vinto da Mirko Morgana. Il campionato provinciale a coppie, infine, è stato conquistato dal duo Giacomo Ternelli-Diego Malaspina (su Massimo Bertoletti e Franco Bombardi). "Il campionato di Serie A – dice Stuttgard – ha incoronato e Giacomo Ternelli, vincitore di 4 titoli: campionato a coppie regionale e provinciale, individuale e a squadre. Nessun giocatore spezzino era mai riuscito nell’impresa". La competizione al PalaMariotti, con grande affluenza di pubblico, è stata patrocinata dal Comune di Spezia, alla finale scudetto ha partecipato anche l’assessore Marco Frascatore.

Marco Magi