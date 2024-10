Bisoli "Ci toglieremo soddisfazioni"

La sosta non ha cambiato molto in vista della gara contro il Palermo (attesi 10mila tifosi al ’Braglia’), qualche giocatore è stato recuperato, ma sarà buono soprattutto per la panchina. "In tanti anni che alleno non ho mai avuto una condizione così particolare, mi devo complimentare coi giocatori perché nonostante il gran numero di infortunati hanno continuato a lavorare con intensità e senza mai mollare. Ho un gruppo che non cambierei per niente al mondo e per questo sono sicuro che proseguendo su questa strada ci toglieremo grandi soddisfazioni" racconta Pierpaolo Bisoli, che continua: "Qualcuno lo recuperiamo, il loro minutaggio è da valutare ma almeno arrivo alla sfida con il Palermo con 18 giocatori disponibili. Spero di avere presto sempre più giocatori a disposizione per fare vedere il vero Modena e spero che la fortuna giri anche dalla nostra parte, ma io sono estremamente tranquillo". Sui giocatori recuperati: "Rispetto a prima della sosta contro il Palermo avrò in più Gerli, Gliozzi e Duca, che mi permetteranno di variare qualcosa in fase offensiva. Gerli è disponibile ma a mezzo servizio mentre Battistella e Di Pardo sono recuperati al 100 per cento. Nulla da fare per Defrel e Caso, che sono ancora lontani dal recupero. Su Caso ho sbagliato io schierandolo titolare a Cesena, invece Defrel ha disputato 30-40 minuti a partita, poi non ha più retto a quel ritmo e abbiamo preferito fermarlo. Non ci sono riflessioni sui loro acquisti, quando sono stati a disposizione hanno fatto bene".

Sui gol subiti soprattutto su calcio piazzato: "Spesso sono casualità del momento: a Catanzaro senza il rimpallo sul tiro di La Mantia la palla sarebbe finita fra le braccia di Gagno". Sull’avversario di turno: "Il Palermo è stato costruito per vincere, ha preso giocatori importanti, anche stranieri che arrivano da categorie superiori, in questo inizio di stagione ha fatto più fatica del previsto, soprattutto in casa mentre in trasferta è andato piuttosto bene. Conosciamo il suo valore, lo rispettiamo ma conosco anche il valore del mio Modena e sono convinto che disputeremo una grande partita". E poi i giovani, Dellavalle e Idrissi: "Sono state due sorprese importanti e sono diventati potenziali titolari. Mi hanno sorpreso per la maturità che hanno mostrato strada facendo. Non ho problemi a farli giocare ma devono saper gestire la tensione". Sulle condizioni del terreno di gioco: "Non è allentato ma si prevede ancora pioggia. Non credo di variare le situazioni in base a questo, ormai abbiamo un sistema di gioco importante e lo manterremo". Sul Braglia pieno: "Sono contento, secondo me i tifosi hanno capito lo spirito di questi ragazzi, del bellissimo clima che si sta creando". Sulle quattro partite in 15 giorni: "Guardo partita per partita cercando di raccogliere più punti possibili nelle prime".