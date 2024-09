Bissato il bronzo di Tokyo. Altra chance nel Freestyle di sabato. Morganti è ancora una certezza

E’arrivata puntuale la medaglia nel paradressage grazie a Sara Morganti su Mariebelle (74,625%) nel GP "tecnico" (Grado 1) vinto dall’austriaco Snikus (King of Dance, 89,167%), 2° lo statunitense Trunnel (Fan Tastico H, 78,000%). L’azzurra, (tre bronzi paralimpici, 4 ori iridati, 2 ori europei e 34 vittorie nei campionati italiani) a 48 anni ripete il metallo di Tokyo e si qualifica al Freestyle di sabato. Ieri è rimasta seconda a lungo, fino all’ingresso di Trunnel che è riuscito a scavalcarla. Nella stessa gara la torinese Carola Semperboni (Paul, 71,708%) ha chiuso 7a. In mattinata (ma nel Grado III) anche Francesca Salvadé su Escari (71,566%), prima a partire in assoluto, sotto la pioggia ha conquistato la qualifica al Freeestyle della sua categoria, sfiorando il podio e finendo 4a, dietro l’americana Hart (Floratina, 77,90%), l’olandese van der Horst (Royal Fonq, 76,433%) e la britannica Baker (Dawn Chorus, 73,167%). Oggi gareggia la maceratese Federica Sileoni su Leonardo (Grado V). Venerdì medaglie a squadre, sabato i Freestyle con musica per le medaglie individuali ’artistiche’.

Paolo Manili