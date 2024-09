Bocce, la 9ª edizione del torneo. Patregnani trionfa a Pontesasso. A coppie la spuntano i Bergamotti

Settimana di bocce di buon livello alla Bocciofila Pontesasso, presieduta da Renato Simoncelli, per la 9ª edizione del Trofeo Unione sportiva Pontesasso, diviso in due competizioni: quella individuale per giocatori di categoria A e quella per formazioni di coppia di categorie BCD. Agli ordini del direttore di gara Eros Serafini, hanno preso parte alla gara 29 individualisti e 98 coppie. Il torneo individuale è stato vinto da Federico Patregnani (Fontespina) che nella finale tra fanesi tesserati con squadre di altre città ha battuto Andrea Cappellacci (Flaminio Roma). Terzo posto per Davide Paolucci(Vigasio-Villafranca), quarto Marco Principi (Moscianese). La gara a coppie è stata vinta dalla formazione padre-figlio Daniele Bergamotti - Davide Bergamotti (Tavernelle) che in finale hanno avuto la meglio, con il punteggio di 12-9, sui giovanissimi Federico Manuelli - Alessandro Ferragina (San Cristoforo Fano). Terzo posto per Walter Poggiaspalla - Rita Boinega (Fermignanese) che in semifinale hanno ceduto a Bergamotti - Bergamotti, quarti Ottavio Fraternali - Geppino Scrilatti (Duilio Fabi Pesaro), battuti in semifinale da Manuelli - Ferragina.

l. d.