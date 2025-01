Bocce. La ’Rossi’ scalpita. Prossimo sfidante sarà l’Auxilium

Cinque squadre, dieci giornate, una stagione per riconfermarsi. E’ il campionato di A2 ovest, specialità "bocce in volo" della Bocciofila "Bernardo Rossi" di Fossone, ormai al via nei prossimi giorni. I carraresi sono stati inseriti nel girone A insieme ai cuneensi dell’Auxilium Bertolotto di Saluzzo, ai savonesi del Carcare, ai cuneensi della Centallese e ai valdostani di Aosta. Il via è in calendario il 15 gennaio, il girone di andata terminerà il 15 febbraio mentre la fase regolare terminerà il 22 marzo. Per la squadra del presidente Paolo Vatteroni (nella foto) l’obiettivo è il mantenimento della categoria in un campionato che si preannuncia duro. Il Fossone è stato spostato dal girone B dello scorso anno al girone A, ma qui ritrova il Carcare, mentre inediti saranno gli incontri con le altre squadre. Le bocce in volo sono una specialità della disciplina che contempla prove tecniche e prove di velocità, ed è considerata tra le più sportive e moderne. E mentre il gioco tradizionale consiste nell’accostare il più vicino possibile le bocce al pallino o a bocciare quelle avversarie (con il classico tiro a parabola), il volo comprende il gioco tradizionale e le prove veloci come il tiro progressivo, il tiro a staffetta, il tiro di precisione e il combinato.

ma.mu.