Boxe, Fury va al tappeto contro Ngannou ma vince ai punti sotto gli occhi di CR7

Riad, 29 ottobre 2023 – Il campione dei pesi massimi Wbc Tyson Fury ha ottenuto una vittoria controversa ai punti sull'ex atleta Ufc Francis Ngannou a Riad in Arabia Saudita. Ngannou, 37 anni, ha messo al tappeto il britannico nel terzo round con un gancio sinistro nonostante ciò due giudici (96-93 e 95-94) a uno (95-94) hanno comunque premiato Fury, che nell'occasione non metteva in palio la sua cintura iridata.

Tra il pubblico c'erano anche grandi stelle del calcio tra cui il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo, che si è precipitato all'evento poche ore dopo la vittoria per 3-1 dell'Al-Nassr sull'Al-Feiha.

Intanto, tutto sembra portare nel prossimo futuro alla grande sfida fra Fury e l’ucraino Oleksander Usik, entrambi imbattuti in carriera, per unificare le corone Wbc, Wbo, Wba and Ibf, con le ultime tre corone proprio in possesso dell’ucraino.