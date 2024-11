Milano-cortina 2026, partnership con technogym. parla Il presidente coni. Impianti olimpici, Malagò: "Ok il piano anti-sprechi»

Le temperature scendono facendoci entrare sempre più in clima Milano Cortina 2026. A poco tempo dai Giochi, nel capoluogo lombardo è stata presentata la partnership con Technogym (alla decima olimpiade, la prima edizione fu a Sydney 2000). Saranno allestiti 22 centri di preparazione atletica, con uno dentro il villaggio olimpico. "La preparazione atletica - dice Carolina Kostner (nella foto) presente all’evento - aiuta a rilasciare lo stress nelle settimane pre gara: la palestra è un modo per stare con te stesso". Presente anche Giovanni Malagò, rientrato da poco da Los Angeles, città che ospiterà i Giochi Olimpici 2028. Il numero uno del Coni, per natura e visto l’attuale stato delle cose, non si dice preoccupato per la questione impianti. "Il masterplan presentato a giugno 2019 è quello con meno incidenza di realizzazione nella storia delle Olimpiadi e il primo con la doppia denominazione, per evitare sprechi sul territorio. Oltre il 90% sono impianti esistenti, c’è solo Santa Giulia di nuovo. Ovviamente, quelli esistenti li devi adeguare alle norme". Da quanto emerge, inoltre, anche i lavori proseguono a ritmi serrati; la pista da bob dovrebbe essere pronta il 21 e si stanno ultimando gli ultimi dettagli.

Giuliana Lorenzo