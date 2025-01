Boxe, il fidardense vuole il titolo dei superleggeri. Charly prova ad incantare il PalaBaldinelli. Tornerà alla carica per la cintura Ebu Silver

Charly è pronto a tornare e cercherà di incantare il pubblico del PalaBaldinelli e di trarne energia positiva per strappare la cintura europea Ebu Silver al campione in carica, il trentaquattrenne francese Mohamed Kani. Charlemagne Metonyekpon, infatti, ventinovenne boxeur osimano trasferito a Castelfidardo, nonché attuale detentore del titolo del Mediterraneo Wbc, torna alla carica per la cintura Ebu Silver pesi superleggeri, quella che gli era sfuggita un anno fa nel confronto di Charleville-Mezières, dove fu costretto ad arrendersi a Walid Ouizza in seguito a un verdetto non unanime. L’appuntamento, stavolta, è per domani sera, al PalaBaldinelli di Osimo: da una parte Charly, 15 vittorie e una sconfitta, dall’altra Mohamed Kani, 23 vittorie e quattro sconfitte. A Metonyekpon serve un’impresa ma stavolta, a differenza di un anno fa, il pubblico sarà tutto dalla sua parte: "Mi sono allenato bene – racconta – con i miei maestri abbiamo affinato la tecnica, la potenza muscolare e migliorato le prestazioni pugilistiche. Non ho problemi con la resistenza per affrontare le dodici riprese, l’unica difficoltà l’ho trovata nel cercare i partners per fare sparring perché tra le feste natalizie e quelle di Capodanno tutte le palestre erano chiuse e così mi sono dovuto spostare a Tirana, in Albania, dove il maestro Gabbanelli mi ha trovato dei pugili di alto livello, con guardia mancina come Kani, con i quali mi sono allenato per una decina di giorni". L’evento pugilistico di domani sera, organizzato dal Team Magnesi A&B Events con la collaborazione della Boxing Club Castelfidardo, sarà preceduto da un match professionistico tra l’anconetano Mattia Occhinero e il colombiano Oma Cuello, e da altri otto incontri tra boxeur dilettanti. L’inizio è previsto alle 19.

Giuseppe Poli