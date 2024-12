Buffon, Donnarumma, Galli. Martinelli: storia suggestiva

18 anni, l’età, dicono, dove se il cielo è azzurro vi ride negli occhi. 18 anni, l’età in cui un ragazzo nato dalle parti del Viola Park, ha esordito con la maglia della Fiorentina difendendone la porta. Nelle storie che escono dalla gara stradominata di ieri, quella di Martinelli è una delle più suggestive. Non ha fatto certo una partita che rimarrà epica, una bella uscita da velociraptor a chiudere la porta su una incursione del Lask, qualche presa di routine, un 6 + complessivo in pagella. Ma è la storia, da Buffon a Donnarumma passando per Giovanni Galli, a dirci che se a 18 anni hai la personalità per reggere le pressioni e le insidie del ruolo, la tua carriera potrebbe essere di lunghissimo corso. Una speranza in una serata bella dove la Fiorentina ha fatto la Fiorentina, soffocando il Lask e avviandosi così verso gli ottavi di coppa. Il modo migliore per metter da parte la querelle Biraghi e avviarsi con fiducia all’Italiano day di domenica.