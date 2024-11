Calcio a 5. Mernap ok in trasferta

Cus Macerata

4

Mernap Faenza

5

MACERATA: Gutierrez, Seresi T., Menichelli, Molinari, Marangoni F., Nardi, Seresi R., Marangoni P., Ricchitelli, Fraticelli. All.: Zampolini

FAENZA: Delvecchio, Garbin, Matteuzzi, El Oirraq, Gallina, Lebbaraa, Hassane, Grelle, Kasimi, Di Maio, Magliocca, Pagliai. All.: Vespignani

RETI: 3’ pt e 13’ st Matteuzzi, 5’ pt Seresi T., 7’ pt e 8’ pt e 12’ st Hassane, 17’ pt, 8’ st e 19’ st Marangoni F.

Primo successo esterno per la Mernap, che sbanca il campo del Cus Macerata, volando al secondo posto insieme all’Eta Beta Fano e a soli tre punti dalla vetta. I faentini giocano un’ottima partita riuscendo a segnare 5 reti alla miglior difesa del campionato, che nelle giornate precedenti ne aveva incassate 7 in totale. Il primo tempo termina 3-2 per gli ospiti, bravi poi a sfruttare nella ripresa i cinque falli raggiunti da Macerata al 12’. Hassane segna il tiro libero e poco dopo Matteuzzi firma il 5-3 da centrocampo. La Mernap ritornerà in campo sabato alle 15 in casa con Chieti.

Classifica: Corinaldo 15; Mernap* e Eta Beta Fano 12; Jesi*, Montegranaro* e Recanati 11; Chieti 10; Teramo 7; Macerata 5; Ancona* 4; Montesilvano 1. * deve ancora riposare