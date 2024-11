Serie a. Sette volte Quanta. Primo posto blindato

Settima vittoria in altrettante gare di Serie A per il Milano Quanta, che ha superato agevolmente la trasferta col fanalino Torre Pellice. 4-1 il punteggio finale per i rossoblù trascinati dal bomber Alessio Lettera (2 gol e due assist) e dal giovane Masiero (2 reti e un assist). Le assenze di Banchero e Bernad unite alla semplicità della sfida coi piemontesi ha permesso a coach Bellini di schierare e di ricevere buone risposte da chi gioca meno. Milano resta prima da sola con un punto di vantaggio su Asiago e tre su Vicenza, mentre il distacco delle altre squadre è già evidente. Sabato alle 19.30 i meneghini ospiteranno i Tigers Trieste, con l’obiettivo di vincere ancora e di approfittare della sfida diretta tra le due inseguitrici. Poi la testa andrà al successivo big match di Sant’Ambrogio proprio contro Asiago.

Alessandro Stella