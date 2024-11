Feralpi, ora si sogna. Terzo posto blindato: "Pensiamo solo a noi»

di Luca Marinoni

SALÒ (Brescia)

La bella vittoria nel derby con il Lumezzane ha trasmesso ulteriore slancio alla FeralpiSalò come ha commentato Hergheligiu, capitano di giornata: "Abbiamo consolidato il terzo posto. Non ci accontentiamo, comunque, e cercheremo di proseguire in questo modo. Pensiamo solo a noi stessi, le somme le tireremo alla fine". In effetti se il girone A di serie C riserva un occhio di riguardo al duello al vertice tra il Padova, capolista ancora imbattuto, e l’inseguitore Vicenza, la squadra di mister Diana sembra avere trovato il passo giusto e si sta candidando in modo sempre più autorevole per il ruolo di terzo incomodo nella lotta per la vittoria del campionato. In questo senso l’autorevole successo conquistato in casa di una rivale attrezzata e di valore come i valgobbini ha ribadito le qualità dei gardesani, che sono decisi a… "battere il ferro finché è caldo" e già guardano all’anticipo che la sera di venerdì 29 contro l’Alcione al “Turina“, il fortino verdeblù. Adesso tutti i componenti della rosa sono a disposizione di Diana e la FeralpiSalò sta mettendo in mostra un gruppo completo, in grado non solo di installarsi sul gradino più basso del podio, ma di alzare ulteriormente l’asticella delle ambizioni.