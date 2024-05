Calcio a 5 serie A femminile. La vera Vip è Falconara. E vola in semifinale

stilcasa costruzione falconara

STILCASA COSTRUZIONE : Sestari, Soldevilla, Pandolfi, Praticò, Gregori, Pesaresi, Pirro, Tomassini, Kubaszek, Isa Pereira, Ferrara, Boutimah. All. Domenichetti

VIP: Carturan, Maddalena, Palermo, Fernandez, Balardin, Capuano, Jimenez, Bernardelle, Salvador, Valenzano, Scapin, Radu. All. Giorgi

Arbitri: Seminara (Tivoli), Iannuzzi (Roma 1), Moro (Latina); crono: Minardi (Cosenza)

Reti: 2’48’’ pt Sestari, 9’14’’ pt Boutimah, 18’12’’ pt Kubaszek; 13’33’’ st Boutimah

Note: ammonite 12’50’’ st Fernandez, 19’19’’ st Salvador

Sospinto da un magico PalaBadiali, vestito a festa nelle serate di gala, lo Stilcasa Costruzione Falconara batte la Vip anche in gara-2 dei quarti e decolla alla semifinale Scudetto di futsal femminile. La squadra di Domenichetti supera 4-0 la compagine veneta, dopo il 5-7 della prima sfida. E, nel prossimo step, affronterà dunque il TikiTaka Francavilla (che a sua volta ha estromesso la Lazio dalla competizione). Come nelle favole più belle, il primo gol porta la firma del portiere, Ana Carolina Sestari. Una storia raccontata dal Carlino nei giorni scorsi, in quanto la calciatrice italo-brasiliana ha avviato una raccolta fondi per il suo Paese natale, Rio Grande do Sul, funestato dalle alluvioni: palla recuperata, mentre il team di Giorgi attacca a cinque, e tiro di 40 metri che s’insacca in fondo alla rete. Il raddoppio è ad opera di Boutimah, ben assistita da Kubaszek che, la polacca, di lì a poco, segnerà anche il 3-0. Nella ripresa la rete della certezza è sempre di Boutimah (doppietta). Ora per le Citizens ecco il TikiTaka Francavilla in semifinale. Prima partita in Abruzzo (il 25 maggio), gara-2 al Badiali il 30 maggio. Eventuale gara-3 programmata, sempre a Falconara, il primo giugno.

Giacomo Giampieri