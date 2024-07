Calcio a 7 Il torneo “Delta del Caprio“ ha le sue due prime semifinaliste. Real Marocco e La Pineta promossi. Si arrendono Face Bar e Montagna

Agr. Montagna Verde

3

Real Marocco

5

AGRITURISMO MONTAGNA VERDE: Catalin Carare, Gabrielli, Marchetti Francesco, Resconi, Galeazzi, Moscatelli Ruben, Maurelli Diego, Scaldarella, Riccò, Marianelli Mattia, Lufrano, Ferrari Edoardo.

REAL MAROCCO: Gjergj Gjoka, Es-Sahraoui Imad, Es-Sahraoui Jamal, Es-Sakreemi, Ech-Choaibi, El Attiki, Balla, Abdelfattah, Ayoub Agrida, El-Chakir, Ferrari Andrea.

Marcatori: Gabrielli (3), Abdelfattah (2), Ayoub Agrida (2), El Attiki. Note: al 13’ st. espulso Imad Es-Sahraoui.

Rist. La Pineta

5

Face Bar

1

FACEBAR: Pasquali, Pagani Francesco, Pagani Gianluca, Mariani, Surace, Tarantola Jacopo, Bellacci Giacomo, Bellacci Alessandro, Malatesta Stefano, Mori, Cerutti.

RISTORANTE LA PINETA: Magnani, Giromini Fabio, Bondi Emanuele, Manassero, Borghetti Samuele, Angelotti Alessandro, Fregosi Andrea, Lisi Pierluigi, Musetti Samuel, Fiasella Piero, Pinzuti Matteo, Fontana.

Marcatori: Fiasella (2), Manassero, Angelotti, Fregosi, Pagani Francesco.

SCORCETOLI – Il calcio sotto le “stelle“, ottimamente organizzato dalla Polisportiva Valcaprio, ha scelto le prime due semifinaliste. La prima è lo squadrone del Real Marocco che ha superato, soffrendo, il mai domo Agriturismo Montagna Verde, la seconda è La Pineta.

La serata è stata abbellita dalla tripletta di Gabrielli, mentre i magrebini sono andati a segno con Abdelfattah due volte, in doppia anche Ayoub Agrida, la quinta marcatura porta la firma di El Attiki. Compito agevole per il “settebello“ de La Pineta scrollatosi di dosso il dinamismo del Face Bar vincitore nella passata edizione. Per i baristi la rete della bandiera l’ha messa a segno Francesco Pagani, per i ristoratori i gol sono stati realizzati da Fiasella (2), Manassero, Angelotti, Fregosi. Le due gare sono state arbitrate da Petriccioli.

