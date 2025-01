Calcio a cinque. Montebianco, missione capitale

Il Montebianco Prato Calcio a 5 torna in campo dopo la sosta natalizia e lo fa affrontando l’avversario più atteso, la capolista Real Fabrica Roma. Questa sarà anche l’ultima partita del girone d’andata, un turno questo che determinerà l’accesso e la griglia del primo turno della Coppa Italia di serie A2. I biancazzurri allenati da Luca Pullerà sono già qualificati (passano le prime quattro del girone) ma sono chiamati a difendere la loro seconda posizione dall’assalto del Buldog Lucrezia. Il Montebianco è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali piuttosto pesante contro il Russi secondo della classe che al Pala Kobilica è passato per 7-0, risultato che ha rimesso un po’ in discussione l’ottimo inizio. Contro la capolista, oltretutto, il tecnico Pullerà non potrà avere tutti i suoi migliori giocatori: l’argentino Nieto è squalificato mentre Gravina è infortunato. Il fischio d’inizio alle 18. Queste le altre gare: Atlante Grosseto-Audax, Kappabi Potenza Picena-Grifoni, Futsal Pontedera-New Real Rieti, Futsal Russi-Buldog Lucrezia.

Massimiliano Martini