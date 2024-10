Calcio a cinque Pareggio per il città di Massa. Punto guadagnato con la Futsal Lucchese

città di massa

2

futsal lucchese

2

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Lorenzoni, Russo, Del Freo, Ivan, Laaribi, Mainolfi, Marchi, Mosti, Verduci, Carducci, Menchini. All. Fialdini/Fortini.

FUTSAL LUCCHESE: Ait Laamiri, Dal Poggetto, Unti, Choubhane, Favazza, Giannini, Izuohar, Eramnazi, Marziotti, Byaze Mu., Rovella, Byaze Mo. All. Umalini.

Arbitro: Mazzi di Pontedera e Alaimo di Pisa; crono: Maglio di Pistoia.

Marcatori: Menchini (M), De Freo (M), Eramnazi (L), Byaze Mu. (L).

MASSA – Dopo due vittorie e due sconfitte è arrivato il primo pareggio nel campionato regionale di calcio a 5 di serie C1 per il Città di Massa. La formazione apuana, allenata da Elio Fialdini e Stefano Fortini, ha impattato nella quinta giornata al Palazzetto dello Sport di Massa contro il forte Futsal Lucchese che la sopravanzava in classifica di due lunghezze. In graduatoria i bianconeri scivolano di una posizione. Classifica: Deportivo Chiesanuova 15; Ibs Le Crete e Remole 12; Futsal Lucchese 10; Vigor Fucecchio 9; Alberino 8; Cus Pisa, San Giovanni e Città di Massa 7; Atletico Fucecchio 4; Virtus Poggibonsi e La 10 Livorno 3; Sporting Tau Futsal 1; Monsummano 0.