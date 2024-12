Calcio a cinque Serie C1. Il Città di Massa resiste fino alla ripresa. Battuta a Fucecchio

vigor fucecchio

città di massa

VIGOR FUCECCHIO: Campinotti, Moscatelli, Fusco, Salvadori, Qevani, Masha, Fejzaj, Falconi, Bertocci, Fedeli, Settesoldi. All. Poli.

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Velardi, Russo, Baldi, Del Freo, Deste, Farneti, Ivan, Laaribi (nella foto), Verduci, Carducci, Ottaviano. All. Fialdini/Fortini.

Arbitro: Janniello di Prato e Gambino di Livorno; crono Giobbi di Pontedera. Marcatori: Feizaj 2 (F), Salvadori 2 (F), Settesoldi (F), Falconi (F), Qevani 2 (F); Laaribi (M), Ivan (M), Ottaviano (M), Verduci (M).

FUCECCHIO – Il Città di Massa ha chiuso l’anno ed il girone d’andata del campionato regionale di serie C1 con una sconfitta. A Fucecchio i ragazzi della coppia Fialdini/Fortini hanno tenuto testa per un tempo alla compagine di casa, andando al riposo sotto di un gol (4-3), ma nella ripresa sono crollati finendo per essere doppiati dagli avversari. In classifica non migliora la situazione degli apuani che restano sempre più isolati al terzultimo posto. Adesso il torneo si fermerà fino al 10 gennaio. Classifica: 34 Cus Pisa; 27 Ibs Le Crete; 25 San Giovanni; 24 Atletico Fucecchio; 21 Alberino e Remole; 19 Vigor Fucecchio e Deportivo Chiesanuova; 15 Futsal Lucchese, La 10 Livorno e Monsummano; 11 Città di Massa; 7 Virtus Poggibonsi; 6 Sporting Tau Futsal.