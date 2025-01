Calcio Bilancio positivo di tutte le annate per il responsabile Nicelli: "Puntiamo sulla crescita dei ragazzi». Carrarese Giovani regina d’inverno. Under 15 e 17 in vetta alla classifica

Continuano a volare l’Under 17 e l’Under 15 della Carrarese Giovani, che hanno chiuso il girone d’andata al primo posto in classifica nei rispettivi campionati provinciali dimostrando di avere le carte in regola per puntare al successo finale e al conseguente accesso ai Regionali del prossimo anno. Dopo il 7-1 rifilato a domicilio al Tirrenia nell’ultimo match d’andata, gli Allievi Provinciali guardano tutti dall’alto con 28 punti, a più 3 sul Montignoso, mentre i Giovanissimi Provinciali, grazie al tremendo 18-0 rifilato ai coetanei sempre del Tirrenia nell’undicesima giornata, si sono portati a quota 24, mantenendo la testa del gruppo con una lunghezza di vantaggio sul Ricortola e Lucca Sette e due sul Don Bosco Fossone.

Ma risultati importanti arrivano anche dalle altre categorie: l’Under 19 è quarta con 25 punti a meno 7 dalla capolista Real Forte Querceta, che si contende la vetta con la Massese, e l’Under 16 è ottava, con grande margine sulle ultime posizioni e a caccia di punti nel girone di ritorno per ricucire il gap di 6 lunghezze che la separano dal Seravezza Pozzi. La neonata Under 14, dopo qualche difficoltà nelle prime uscite, ha invece chiuso l’andata a metà classifica con 12 punti, praticamente equidistante dall’ultima piazza dell’Atletico Carrara (ancora a zero) e dalla prima posizione in mano alla San Marco Avenza (a quota 25).

"Siamo più che soddisfatti – sottolinea il responsabile del settore giovanile della Carrarese Giovani, Roberto Nicelli – perché stiamo facendo molto bene in tutte le categorie, dalla prima squadra fino ai piccolini della scuola calcio. Non è facile perché c’è molta volubilità, ma noi continuiamo a provare a far crescere tutti i ragazzi con dei canoni sociali oltre che sportivi: cerchiamo di sapere come vanno a scuola e di supportarli anche in questo aspetto".

Al momento la cantera della società di via Fosdinovo conta oltre 200 ragazzi, con un’unica categoria ancora ‘scoperta’, quella degli Esordienti A: "Esistiamo da soli cinque anni – afferma Nicelli – e tutte le annate stanno andando bene. Siamo al lavoro per riuscire a formare anche la squadra dei classe 2012, così da completare il quadro. Con un successo negli Allievi o nei Giovanissimi avremo chiaramente più appetibilità, ma in ogni caso noi andiamo avanti per la nostra strada, cercando sempre di fare il meglio".