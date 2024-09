Calcio e solidarietà. Biancorossi e rossoblu uniti . Insieme per la lotta contro il cancro

Non solo calcio alo stadio Renato Curi. Ma anche solidarietà. È stato questo il binomio che ha accompagnato il derby umbro Perugia-Gubbio di domenica sera dove per un momento si è messa da parte la rivalità sportiva per scendere in campo tutti insieme nella lotta contro il cancro.

Qualche minuto prima del fischio d’inizio infatti la Fondazione Avanti Tutta, presente con il proprio presidente Federico Cenci, e l’AELC (Associazione Eugubina per la Lotta contro il Cancro) rappresentata dal presidente Benvenuto Procacci, si sono ritrovate per un simbolico saluto scambiandosi le maglie delle due squadre.

Presenti il responsabile Relazioni Istituzionali del Perugia Calcio Mauro Ricci.

La finalità di tale gesto nasce dalla volontà di inviare un messaggio di solidarietà e vicinanza a tutte le persone che vivono la realtà della malattia oncologica e dare un segno di amicizia e concreta collaborazione tra le due associazioni, associazioni che fanno parte della rete "Insieme Umbria contro il Cancro".