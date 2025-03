Calcio femminile Un risultato importante. L’Asd Spezia mette al tappeto il Bellinzago

Bulè Bellinzago

0

Asd Spezia Women

2

Bulè Bellinzago: Comizzoli, Maroni, Masciaga, Franco, Barchi, Tugnoli, Lattanzio, Zangrandi (11’ Viganò), Clerici (75’ Gramoni), Segalini, Barbini. A disp: Terni, Leveque, Mazzoni, Veronese, El Akri, Carazzolo, Presutti. All Reggiani

Asd Spezia Women: Sensi, Pozzi, Lehmann, Ciccarelli (75’ Manea), Monetini, Dezotti (46’ Fuggle), Adami, Lovecchio (80’ Duce), Buono, Codecà (84’ Del Freo), Parodi (82’ Vacchino). A disp: Falchetto, Barraza, Sansevieri, Dehima, Scattina. All. Salterio

Arbitro: Marco Belingheri di Lecco.

Assitenti: Carlo Passari e Ginaluigi Scazzoso di Legnano.

Reti: 50’ Ciccarelli, 65’ Adami

BELLINZAGO - Importante e sofferto successo per le aquilotte in quel di Bellinzago, dopo un primo tempo dominato, ma in cui un palo e qualche occasione sprecata di poco non permettono di sbloccare il risultato. Nella ripresa le bianconere scendono in campo ancor più determinate e portano a casa una vittoria fondamentale per il proseguo del campionato. Il Moncalieri viene, infatti, fermato dal Baiardo, che domenica giocherà a Castelnuovo, e così i punti sulla Pro Sesto e sulle piemontesi salgono a 4. I due gol, entrambi molto belli, portano le firme di Ciccarelli, con una perfetta punizione, e di Adami che dalla distanza pesca l’angolino e chiude la partita. Risultati del 22° turno di Serie C femminile: Baiardo-Moncalieri 1-1, Azalee-Tharros, Pietrasanta Blues- Pro Sesto 1-8, Sedriano-Monterosso 7-2, Formello-Meda 0-4 e Lesmo-Ivrea 2-0. Riposava: Torres. Classifica: Asd Spezia 55, Pro Sesto e Moncalieri 51, Meda 44, Azalee 35, Lesmo 34, Baiardo 33, Bellinzago 26, Ivrea 25, Tharros 23, Sedriano 20, Monterosso 17, Torres 10, Pietrasanta 8 e Formello 5.

Ilaria Gallione