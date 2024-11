Calcio Grande lavoro e obiettivi importanti per il settore giovanile della società di via Fosdinovo. Carrarese Giovani, passi da gigante. Nicelli: "Siamo fiduciosi per il futuro»

Grande lavoro e grandi obiettivi per il settore giovanile della Carrarese Giovani. Tutte le categorie del club di via Fosdinovo stanno dando il meglio nelle rispettive classifiche provinciali e riempiono di soddisfazione il responsabile Roberto Nicelli: "Siamo fiduciosi e ottimisti per tutti i campionati – ha detto –, anche perché alcuni di questi ci darebbero accesso ai regionali della prossima stagione. Stanno andando tutti molto bene e questo ci rende orgogliosi del lavoro svolto". L’Under 19 marmifera si attesta al quinto posto in classifica con 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, mentre l’Under 17 è quarta (ma con 2 partite in meno rispetto alle altre) e ancora imbattuta così come l’Under 15, con l’Under 16 che veleggia a metà classifica. Qualche difficoltà solo per la neonata Under 14, in lotta per risalire la china.

"Siamo una società nata solo quattro anni fa dalla scissione con la Carrarese – ha aggiunto Nicelli –, perciò siamo ancora in un percorso che non ci consente di fare tutte le annate, anche se ci manca solo la categoria 2012 che faremo il prossimo anno. Al primo posto resta comunque l’aspetto ludico del calcio ed è in funzione di questo che viene creato lo staff. La nostra politica sta andando avanti e stiamo raccogliendo i primi frutti".

Grazie al lavoro della società, alcuni ragazzi hanno infatti già avuto modo di approdare nelle cantere di squadre professionistiche, mentre per altri si sono spalancate le porte della prima squadra, in Seconda Categoria: "Dei classe 2015, 2016 e 2017 sono seguiti dall’Empoli, che due settimane fa ha organizzato un’amichevole nel loro centro di allenamento. In passato dei classe ‘09 e ‘10 sono andati allo Spezia, un ‘11 alla Carrarese e altri in squadre di Serie A della nostra regione. Alcuni ragazzi di squadre importanti della zona scelgono di entrare a far parte della Carrarese Giovani, mentre noi abbiamo già fatto esordire alcuni classe 2007 e 2008, anche da titolari, con la nostra prima squadra".