Calcio, In eccellenza gli apuani dopo l’anticipo di campionato sfideranno ancora i fiorentini nella finale di Coppa. Allestiti 3 pullman. Sabato allo stadio “Vitali“ Massese e Sestese si contendono un posto nei playoff

L’ostacolo Sestese si frapporrà per due volte alla Massese nel giro di pochi giorni. Sabato alle ore 14,30 allo stadio Vitali ci sarà lo scontro in campionato tra i fiorentini, terzi in classifica, e i massesi, quinti, in quello che è l’incrocio che forse conta di più in ottica promozione visto che vale un posto nei playoff. E’ logicamente, però, la finale di Coppa d’Eccellenza di mercoledì l’appuntamento più atteso dai tifosi apuani perché mette in palio un trofeo. Il popolo bianconero ha tanta voglia di arricchire il proprio palmares e per questo è previsto una presenza massiccia di supporters allo stadio “Gino Bozzi“ di Firenze. Il posticipo della finale in orario serale (inizio fissato alle ore 200) sta consentendo di avere un sempre più elevato numero di adesioni. Alla fine Firenze potrebbe essere invasa da circa 300 tifosi massesi. Ad oggi sono stati già completati quattro pullman da parte degli ultras e l’organizzazione è sempre attiva. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 328 13.40.106. Il ritrovo sarà allo stadio alle ore 16 con partenza fissata non oltre le ore 17 dato che è raccomandato di arrivare allo stadio con largo anticipo per consentire un deflusso regolare alla biglietteria. Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto 5 euro per gli under 14).

L’organizzazione della finale è naturalmente di pertinenza del Comitato Regionale Toscano della Figc ma la Massese che si è fatta carico di una prevendita che partirà sabato, in occasione della gara casalinga di campionato. La società bianconera ha chiarito, infine, che non distribuirà accrediti perché non ha nessun potere in merito ed è quindi inutile fargliene richiesta. Bisogna dar merito al presidente Antonio Gerini di aver riportato entusiasmo in una piazza che da tempo sognava di poter nuovamente lottare per qualcosa d’importante.

Gianluca Bondielli