Calcio, In seconda l’atletico marcia spedito, la carrarese giovani punta in alto e la villafranchese domina il derby. La Fivizzanese preme sull’acceleratore e conferma i primati di miglior attacco e difesa

Zero a quattro, come prima, anzi meglio di prima. Un trionfo. Ma sì, non stiamo a lesinare gli elogi perché la Fivizzanese nella domenica numero 10 ha espugnato il campo de “Le Colline“ di Bargecchia. La squadra di Davide Duchi dopo è ancora sul tetto più alto della classifica del campionato di Seconda Categoria in solitario con 28 punti sui 30 a disposizione, con un bel più otto in media inglese, dotata del miglior attacco (31) e della miglior difesa (8). La Medicea sulle colline versiliesi per lunghi tratti produce gran calcio, roba rara da vedersi su questi “pianeti“ e dunque lode a questi ragazzi che ancora una volta si superano in bravura e nel cosiddetto spirito di servizio.

Le rivali della squadra presieduta dal nocchiero Piero Fiori si identificano nelle sagome di Migliarina che ha rimandato sconfitto i padroni di casa del Ricortola. Non inganni, però, il ko dei neroverdi che hanno giocato fino alla fine per evitare la caduta. Pisani che restano a quattro lunghezze dai lunigianesi chiamati agli straordinari di Coppa Toscana che li vedrà protagonisti domani sera (20,30) in via Fosdinovo contro la Carrarese Giovani, vittoriosa sul campo del Segromigno. Uno spettacolo continuo alla “Selva“ con la Villafranchese che si abbatte per quattro volte sui cugini della Filattierese. Il colpo dei gialloneri sul campo dei castellani è oro puro. La squadra di Conti contro quella di De Angeli ha confermato una sensazione che è emersa fin dalle prime battute del torneo: l’organico è ampio e solido, e se la griglia di centrocampo continua a produrre ritmo e gioco i playoff sono assicurati.

Non sta più nella pelle l’Atletico Carrara di mister Augusto Secchiari, tanto felice al termine della partita vinta per 4-0 sul campo del Pieve San Paolo. Il sogno di mister Dati, alla sua prima sulla panchina del Dallas, è stato spezzato dal Pontremoli Fc. Monzone e San Vitale si dividono la posta dando un paio di segnali.

Ebal.