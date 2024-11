Calcio In Seconda si inizia a fare sul serio. Luci puntate su Villafranchese-Monzone

“Nono“ giro sul tavolo della Seconda Categoria dedicato a chi preferisce le “pietanze salate“. Il piatto più interessante della domenica sarà servito alle ore 14,30 al “Bottero“ dove va in scenda il derby Villafranchese-Monzone. Tanta è l’attesa fra le due tifoserie, è previsto un massiccio afflusso sullo stadio riclassato dei gialloneri che vivono all’ombra di San Francesco. Il motivo principale di questo derby, in formato antico, per le tradizioni campanilistiche e di eccezionale rilevanza per la classifica, è offerto dalla comune obiettivo delle protagoniste che viaggiano a braccetto al quarto posto con un 13 punti.

"Bisogna fare risultato – ha detto il mister del gialloneri Conti, alla vigilia – giocando molto anche con la testa e cercando di non rovinare quanto di positivo abbiamo fatto finora. Il nostro slogan è fare tre punti, poi ovviamente ci rimetteremo a quanto sortirà il campo". Sull’altro fronte, il presidente del Monzone Andrea Sisti dice: "La Villafranchese rappresenta un ostacolo difficile ma non per questo ci sentiamo battuti in partenza. Anzi, siamo nelle condizioni psicologiche e di forza per frenare la loro avanzata".

Al “Rocchi“ di Podenzana è di scena la Folgore Segromigno ospite della capolista Fivizzanese. I biancocelesti, modellati dal fine cesellatore Davide Duchi, chiedono strada per continuare la loro marcia ascensionale e per allungare sulla seconda forza del torneo, il Migliarino. La compagine pisana, invecem sarò impegnata nel derby la nobile decaduta Corsanico.

Alla “Fossa dei Leoni“ di Carrara, l’Atletico aspetta la visita della Dallas Romagnano. "Cerchiamo di riscattare la sconfitta di domenica scorsa – dice il presidente dei granata Andrea Pucci –. Qusta è una partita ricca di insidie. Noi dovremmo essere bravi nel contenerli".

"Ho sempre detto che il Romagnano è una bella squadra che ha tutto per arrivare in alto – replica il presidente Sergio Bigarani dell’Atletico –. Penso di non sbagliare se dico che il nostro compito si presenta piuttosto impegnativo e ricco di trabocchetti, noi dovremo essere molto bravi nell’evitarli se vogliamo vincere". Turno interno da sfruttare al massimo per San Vitale, Carrarese Giovani e Pontremoli, rispettivamente contro Pieve San Paolo, Pontasserchio e Ricortola. Ad alto rischio la trasferta della Filattierese impegnata sul campo del Massarosa.