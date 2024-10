Calcio Serie C femminile. Spezia Women cala il settebello. Le ragazze dominano a Baiardo

Baiardo

1

Asd Spezia Women

3

Baiardo: Denevi, Donati (90’ Dellacha), Pigati (50’ Di Somma), Cozzani, Spotorno, Casciani (73’ Piterà), Zella, Zecchino, Calcagno, Eletto (73’ Tassi), Migneco (61’ Crivelli). A disp: Pescarolo, Lopez, Bruzzone, Giuffra, All. Vassallo

Asd Spezia Women: Sensi, Pozzi, Monetini, Lehmann, Duce, Ciccarelli (70’ Dehima) Dezotti, Lo Vecchio (80’ Manea) Buono, Codecà (85’ Vacchino) Parodi. A disp: Maarouf, Fuggle, Lombardo, Passalacqua, Sansevieri, Del Freo, Barraza. All. Salterio

Arbitro: Balducci di Empoli.

Assistenti: Pastore e Gemme di Genova

Reti: 1’ Lo Vecchio (S), 4’ , 72’ Codecà (S), 61’ Calcagno (B)

Genova – Le aquilotte suonano la settima sinfonia. Sette vittorie in sette gare disputate e vetta virtualmente raggiunta, se si considera il turno di riposo già effettuato. Il Moncalieri comunque non molla e vince a Milano contro il Lesmo. Lo Spezia Women macina gioco e gol e anche il Baiardo si deve inchinare alla sua forza. Pronti via e prima ancora di accorgersi che la partita è iniziata Lo Vecchio e subito dopo Codecà indirizzano la partita. Le padrone di casa provano a riaprire i giochi al 61’ con la solita Calcagno, ma pochi minuti dopo una travolgente Lo Vecchio, la migliore in campo, mette in porta Codecà che chiude la sfida con una personale doppietta. Il portiere locale Denevi è costretta ad uscire per un infortunio e in porta va Dellacha. Non mollano Pro Sesto e Azalee seppur lontane, mentre in coda arriva il primo punto per il Formello, che domenica sarà a Castelnuovo. Crolla in casa il Pietrasanta in vantaggio di tre gol. Risultati: Pietrasanta- Torres 3-4, Formello- Tharros 2-2, Azalee- Ivrea 3-0, Bulè- Monterosso 2-0, Lesmo- Moncalieri 1-2, Sedriano- Pro Sesto 0-2. Riposava: Meda. Classifica : Moncalieri 22, Spezia 21, Meda 18, Pro Sesto 16, Azalee 14, Tharros 13, Lesmo 12, Ivrea 10, Baiardo e Monterosso 9, Bulè 7, Sedriano 6, Torres 3, Formello 1, Pietrasanta 0.

Ilaria Gallione