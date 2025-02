Calcio, serie D: verso Pistoiese-Prato. Incertezze, ballottaggi e dubbi di formazione. Mister Villa prepara il derby con i biancazzurri

A due giorni dal derby contro il Prato, in programma domenica alle 14:30 allo stadio Melani, sono ancora tanti i dubbi di formazione per Alberto Villa e il suo staff.

Incertezze dettate anche dal fatto che sono tornati a disposizione sia Mazzei che Kharmoud, entrambi rientrati in gruppo dopo il turno di squalifica, mentre Accardi è sulla via del recupero, ma essendo reduce da oltre un mese di stop è improbabile che venga schierato in campo contro i biancazzurri. Abbondanza di scelte dunque per il tecnico arancione, che anche ieri mattina, nella seduta disputata sul sintetico di Chiazzano, ha guidato l’allenamento con la consueta grinta e carica agonistica.

Anche se l’obiettivo primo posto sembra ormai sfumato, è assolutamente vietato abbassare ritmo e concentrazione alla vigilia di una gara così importante e sentita da parte dell’intera città. Per quanto riguarda l’undici titolare, il primo ballottaggio riguarda il portiere, con Cecchini che sulla carta è favorito, ma già domenica scorsa Villa ha spiazzato tutti schierando Valentini dal primo minuto. La sensazione è che molto dipenderà dall’eventuale impiego di Cuomo nel terzetto difensivo: con l’ex Fiorentina in campo potrebbe toccare nuovamente a Valentini, mentre se dovesse giocare un over allora il portiere scuola Atalanta riprenderebbe il proprio posto tra i pali. Come detto, il dubbio in difesa è tra Cuomo, Bertolo e Mazzei, con Donida e Polvani ben più sicuri di scendere in campo da titolari. Sulla fascia destra di centrocampo mancherà lo squalificato Diodato, ragion per cui si spalancano le porte per Stickler, mentre sulla corsia sinistra si rinnova il ballottaggio tra il rientrante Kharmoud e Maloku, che al momento è favorito.

In mediana intoccabili Maldonado e Greselin, con l’altra casella che sarà occupata da uno tra Basanisi e Boccia, considerate anche le condizioni non perfette di Foresta. Nel reparto d’attacco sono in tre giocatori per due maglie e ad oggi è difficile dire chi possa rimanere fuori tra Sparacello, in panchina domenica scorsa, Pinzauti e Simeri, a segno contro il Tuttocuoio e in costante crescita. Tanti dubbi e una sola certezza: contro il Prato non saranno ammessi errori.

Michele Flori