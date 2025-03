In campo. Leo fermato dall’influenza. I dubbi sono a centrocampo

Leo alza bandiera bianca. Il difensore si è arreso alla febbre e salta la sfida di questa sera con il Pineto. In difesa, mancheranno anche Lewis (che sarà monitorato giorno dopo giorno per stabilire i tempi di recupero) e Angella. Ma Vincenzo Cangelosi potrà comunque contare su Dell’Orco (che in settimana ha svolto sedute a parte ma darà la sua disponibilità), Riccardi, Amoran e Plaia (rientrato dagli impegni con la nazionale Under 19). Indisponibile anche Bartolomei, alle prese con un problema muscolare. Inoltre alcuni biancorossi sono usciti un po’ acciaccati dal derby con la Ternana e l’allenatore biancorosso valuterà solo all’ultimo se schierarli oppure mettere in campo forze fresche. La sensazione è che per la partita con il Pineto, Cangelosi voglia spingere in attacco, si fa quindi largo l’ipotesi del tridente. Da capire, invece, se opterà per la difesa a tre (e quindi un centrocampo con quattro interpreti) o per il pacchetto arretrato a quattro con tre centrocampisti. La prima soluzione sembra la più probabile. Davanti a Gemello, quindi, dovrebbero trovare spazio Amoran, Riccardi al centro e Dell’Orco. A centrocampo, invece, spazio a Mezzoni e Giraudo sulle fasce, mentre i due mediani potrebbero essere Torrasi e Giunti, perché Joselito (al pari di Giunti) avrebbe speso molto nella sfida del Liberati. Non si esclude neppure la soluzione Broh-Torrasi. E in attacco? Seghetti e Kanoute potrebbero avere chance in corsa, dall’inizio, invece, Cangelosi potrebbe scegliere Montevago al centro dell’attacco insieme a Cisco e Matos, protagonisti nell’ultimo confronto interno con il Legnago Salus.