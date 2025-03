Sfumato il sogno play off della Massese. Doppio vantaggio sprecato dalle zebre

fucecchio

FUCECCHIO: Del Bino, Orsucci (35’ Iommazzo), Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Cenci (60’ Guerrucci), Geniotal, Agostini (79’ Fiorini), Rigirozzo, Sciapi. A disp.: Fiaschi, Nannetti, Iommazzo, Guerrucci, Melani, Fiorini, Shllaku, Paradiso, Compagnucci. All.: Targetti Claudio

MASSESE: Cozzolino, Mapelli, Quilici, Brizzi, Andrei, Favret (86’ Nannipieri), Bartolomei (76’ Vignali), Mariani (72’ Romiti), Buffa, Anich (57’ Costanzo), Ferrara. All.: Pisciotta.

Arbitro: Bogo di Oristano.

Marcatori: 20’ Ferrara; 21’ Lecceti; 29’ rig. Buffa; 65’ Guerrucci; 75’ rig. Sciapi.

FUCECCHIO – Sfuma il sogno play off della Massese, che si deve arrendere al Fucecchio, dove i padroni di casa hanno la meglio al termine di un susseguirsi di emozioni. Botta e risposta tra il 20’ e il 21’: prima la Massese passa in vantaggio con Ferrara, abile a trafiggere Del Bino sul primo palo su assist di Buffa, poi Lecceti pareggia dopo un batti e ribatti al limite dell’area. Al 29’ Buffa si procura e trasforma il rigore del nuovo vantaggio ospite, ma nella ripresa il Fucecchio ribalta il risultato. Al 65’ un difensore devia la conclusione ravvicinata di Sciapi, ma la palla finisce sui piedi di Guerrucci che deposita comodamente nella porta sguarnita e al 75’ un atterramento di Genotial in area porta sul dischetto Sciapi per il rigore del definitivo 3-2.