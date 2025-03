Dagli spogliatoi. Calabro: "Il pareggio ci ha dato la spinta giusta»

Una partita che la Carrarese si era complicata e che è stata brava a recuperare. Antonio Calabro (nella foto) in conferenza stampa ha fatto la disamina dell’incontro. "Nel momento in cui abbiamo preso gol eravamo troppo bassi e giocavamo sulle traiettorie e non sugli uomini nonostante avessimo un centrocampo muscolare e questa è una cosa che non mi è piaciuta. La reazione della squadra, però, c’è stata. Sicuramente il pareggio segnato prima del riposo è stato un episodio importante per noi e nell’intervallo ci siamo ulteriormente compattati. La mossa di Cherubini era studiata. Sapevo che il Bari nella ripresa si sarebbe allungato e per questo ritenevo perfetto il suo utilizzo a partita in corsa. Volevamo vincere la partita e con Giovane ammonito mi è parsa la scelta più giusta. Stavolta devo complimentarmi con tutti i subentrati perché sono stati bravissimi. Milanese, che tra i nuovi arrivati era stato quello che aveva avuto meno spazio, ha fatto una grande partita ma come lui anche Bouah e Shpendi. Lo stesso Fontanarosa che è entrato in momento cruciale della partita. Davanti ha fatto una partita monumentale Finotto ma lui ormai è completamente calato in questa realtà e credo che questo lo stia facendo rendere al massimo se non addirittura al di sopra delle sue possibilità. La partita l’avevo preparata per lasciarlo solo nell’uno contro uno con Simic facendo in modo che Giovane e Torregrossa si portassero dietro Mantovani e Obaretin. Direi che il piano gara ha funzionato al meglio. Anzi, Mattia è stato fin troppo bravo a rialzarsi subito quando Simic, già ammonito, lo aveva sgambettato nuovamente. Battere il Bari in questa maniera è un motivo di soddisfazione e di orgoglio per me, per la squadra e per tutto l’ambiente. E’ un altro bello sfizio che ci togliamo ma che se fine a sé stesso non servirebbe a niente. Noi vogliamo che sia un altro passo importante verso la salvezza che rimane l’unico obiettivo al quale puntiamo con tutte le nostre forze e che siamo sicuri che alla fine centreremo". Gianluca Bondielli