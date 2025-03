A Pian di Massiano. I giapponesi del Toyama Daiichi Fc tra visita al Museo, stage e campo

Una visita al museo, alla città e poi anche in campo per un test amichevole. Una bella esperienza quella vissuta e da vivere per i ragazzi della squadra giapponese del Toyama Daiichi FC.

La squadra di calcio del Toyama Daiichi FC, una High School giapponese, ha recentemente fatto tappa a Perugia per uno stage, organizzato dalla Sport Events Society di Giampaolo Colautti e soci. L’organizzazione ha curato in ogni dettaglio l’attività logistica e sportiva, con allenamenti al mattino e amichevoli itineranti nel pomeriggio.

Durante il soggiorno, i giovani atleti hanno avuto l’opportunità di esplorare il centro storico di Perugia e visitare il museo del Grifo, un’esperienza unica per conoscere la storia e la tradizione calcistica della città. Venerdì poi hanno assistito alla partita Perugia-Pineto, aggiungendo un ulteriore momento emozionante alla loro esperienza. Oggi, invece, disputeranno alcuni incontri con le Under 17 e Under 16 del Perugia. Sport Events Society si conferma, ancora una volta, un partner affidabile e competente nell’organizzare eventi sportivi e interculturali di alto livello.