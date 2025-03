Gomez carica la squadra: "Maceratese, avanti tutta"

"Sono troppo importanti le prossime tre gare: non possiamo sbagliare". Il centrocampista Francis Gomez carica la sua Maceratese attesa da un trittico decisivo per la D, a cominciare dal match casalingo di domenica contro il Chiesanuova, poi si penserà alle sfide a Montecchio contro la K Sport e a quella casalinga contro il Monturano. "Non conosco il Chiesanuova – spiega Gomez – ma ho visto diversi video. La classifica parla chiaro: si tratta di un avversario forte altrimenti non sarebbe in terza posizione, però anche la Maceratese è ugualmente forte. Noi dobbiamo vincere il campionato e loro cercheranno di fermarci, ma dovremo farci trovare pronti". Per Gomez c’è solo una strada da percorrere. "Proporre il nostro gioco, quello che ogni volta mettiamo sul piatto della bilancia". I biancorossi sono reduci dal pareggio di Osimo. "È difficile da digerire dopo avere preso gol negli ultimi secondi, ma questo ci deve dare ancora più forza da mettere in campo nella prossima gara". È una partita che lascia anche una eredità. "Ci ha insegnato che la partita non è mai finita fino quando non arriva il triplice fischio e che c’è da lottare anche contro chi non ha più nulla da chiedere al campionato". La partita di Osimo ha lasciato anche un’altra pessima eredità, e cioè l’infortunio del portiere Gagliardini che resterà fuori per 4-5 settimane. "Viviamo serenamente questo inconveniente, come ci ha detto Possanzini siamo in 25 e possiamo contare su due giovani portieri molto bravi. Non è la prima volta che la Maceratese deve stringere i denti per fare fronte ad alcune emergenze, per esempio in difesa non abbiamo Lucero e siamo andati avanti". Siamo alle battute finali del campionato e ogni partita acquisisce sempre più peso. "Ora – spiega il giocatore – tutto pesa ma quel peso deve darci ancora più forza per raggiungere l’obiettivo finale".

Per Gomez è positiva la parentesi in biancorosso. "Qui mi trovo bene perché proponiamo un bel calcio, e poi abbiamo tifosi che non ci lasciamo mai soli per 90 minuti". E per domenica cosa chiede ai supporter biancorossi? "Di continuare a sostenere la squadra così come hanno fatto finora".

La società Maceratese lancia un appello: Date la possibilità ai nostri tifosi di assistere al match a Montecchio del 6 aprile. "Chiediamo che possa essere attivita da lunedì una prevendita con almeno mille biglietti a disposizione per i nostri sostenitori. Comprendiamo l’importanza della sicurezza, ma crediamo che sia possibile gestire l’ordine pubblico senza privare la possibilità di seguire la propria squadra. Troppo spesso in stagione i supporter biancorossi non hanno potuto seguire la Rata a Porto d’Ascoli contro l’Atletico Mariner, a Chiesanuova in Coppa e a Osimo nell’ultimo turno."