Calciomercato Perugia: chi va, chi resta e chi è in bilico nella squadra biancorossa

Un taccuino con un foglio diviso in tre: chi va, chi resta, chi è in bilico. In casa biancorossa ci sono già delle certezze, mentre restano (e resteranno per settimane) diversi punti interrogativi. Le certezze sono rappresentate dai giocatori che se ne andranno, si tratta di tutti quei calciatori arrivati in prestito.

Chi va. Rientrano nelle squadre che ne detengono il cartellino il terzino Mezzoni (Napoli), i centrali Amoran (Parma) e Plaia (Roma), il difensore Leo (Crotone), il centrocampista Di Maggio (Inter), l’esterno Cisco (Sudtirol) e l’attaccante Marconi (Parma). In partenza anche Albertoni che ha il contratto in scadenza 2025. Tra i calciatori che idealmente dovrebbero lasciare ci sono anche Angella, Lisi e Bartolomei: i tre più esperti del gruppo, in scadenza 2026, che incontreranno la società a fine mese per decidere la soluzione migliore.

Chi resta. Qui si tratta di ipotesi, ma il club biancorosso avrebbe già un’idea di massima dei calciatori dai quali vorrebbe ripartire. Il portiere Gemello che ha ancora due anni di contratto, i difensori Lewis, Riccardi, Dell’Orco e il terzino Giraudo. A centrocampo il Perugia dovrebbe ripartire da Joselito, mentre in attacco Cangelosi potrà contare su Kanoute (che ha ancora un anno di prestito al Grifo) e Matos che ha rinnovato (o spalmato) nella stagione scorsa.

In bilico. Lunga la lista dei giocatori che sono in sospeso. Innanzitutto i calciatori che hanno acceso l’attenzione delle altre squadre. Seghetti che è sul mercato e non prolunga il contratto (scadenza 2026), poi Montevago e Giunti che la società non ha messo sul mercato ma che interessano e si valuteranno le eventuali offerte. Sotto la lente, invece, i centrocampisti Broh e Torrasi (restano se Cangelosi li ritiene congeniali al suo modulo), Yabre (si potrebbe cercare un terzino per la difesa a quattro), Bacchin (che il tecnico intende valutare) e gli altri due giocatori che tornano dai prestiti, Moro e Viti.