Cambia la classifica. Mendes out un mese. Accolto il reclamo del Pisa

Un centinaio di persone, tra cui un’intera classe (naturalmente regolarmente accompagnata dall’insegnante di educazione fisica) del vicino istituto Barozzi, hanno assistito sulla tribuna del campo Zelocchi all’allenamento del Modena che a cadenza settimanale Pierpaolo Bisoli fa svolgere a porte aperte. Grande lavoro tattico del tecnico di Porretta, che ha lavorato a campo ridotto in una seduta a ranghi giocoforza ridotti, con partitella finale nella quale ancora una volta Idrissi parrebbe essere preferito a Cotali sulla fascia sinistra. Con la Samp non ci sarà Pedro Mendes, toccato duro al ginocchio nel match di sabato scorso con la Juve Stabia. La buona notizia è che il centravanti canarino, che ha riportato una lesione al collaterale esterno, non dovrà essere operato ma semplicemente trattato con fisioterapia e lavoro conservativo. I tempi di recupero non saranno brevissimi ma nemmeno biblici, diciamo che c’è ottimismo tra i sanitari canarini e che Pedrito dovrebbe rientrare presumibilmente attorno alla fine di ottobre.

COLPO DI SCENA IN SERIE B: è stato accolto il reclamo della capolista Pisa, ed è stata assegnata ai toscani la vittoria per 3-0 a tavolino contro il Cittadella. La gara era stata giocata il 27 agosto in casa dei veneti, e finì 1-1 (Arena per il Pisa all’8’ e Vita per il Cittadella al 25’). Tutto cancellato: è 3-0 per il Pisa, che sale così a 16 punti, a +4 sullo Spezia che ne ha 12. Il Cittadella, invece, ne aveva 8 come il Modena e ora è sceso a 7. L’oggetto della contesa era la posizione del giocatore del Cittadella Jacopo Desogus, che non compariva nella distinta di gara ma subentrò al 72’.