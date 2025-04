Campionati di Prima e Seconda Categoria: verdetti in sospeso fino all'ultima giornata

Il campo ha già emesso diversi verdetti, durante la penultima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria andata in archivio ieri. Per avere il quadro definitivo bisognerà tuttavia attendere gli ultimi novanta minuti della "regular season". Si parte dalla Prima Categoria e dal girone D, con lo Jolo terzo in classifica che non è andato oltre il pareggio a reti bianche con il Sagginale. Miele non è bastato al Prato Nord, già salvo: la Folgor Calenzano ha espugnato il Galleni vincendo 2-1. Ed è la lotta per i playout a tenere viva l’attenzione: il pirotecnico 3-3 casalingo con l’Albacarraia ha permesso al CSL Prato Social Club di tenersi a due punti di margine dalla zona retrocessione, ma al quartultimo posto c’è il Maliseti Seano che ha pareggiato 0-0 contro il Settimello campione e promosso in Promozione. E anche il Casale è tornato in gioco, dopo il 2-0 sul Novoli firmato da Storai e Colzi. Scendendo in Seconda Categoria, la Pietà 2004 mantiene la testa del girone C: Giraldi, Gaggini e Dano hanno certificato il 3-1 sulla Galcianese che permette agli uomini di Trupia di mantenere un punto di margine sul San Niccolò secondo. Stesso punteggio con cui il Montemurlo (trascinato da Perna, Fedele e Confietto) si è aggiudicato lo scontro diretto contro la Virtus Montale: i montemurlesi di Ermini possono continuare a sognare i playoff. Il Tavola ha colto un pareggio a reti bianche al Martelli contro la corazzata Montagna Pistoiese che di fatto vale la salvezza (o quasi). E’ finita 2-2 fra Mezzana e Chiesanuova, ma entrambe hanno ottime chance di evitare i playout facendo scattare la "forbice". Occhio però alla Valbisenzio, che ha sepolto di reti (5-2) l’ormai da tempo retrocesso Vernio e non sembra avere intenzione di gettare la spugna. Chiusura con il girone F, dove il Poggio a Caiano è uscito indenne dallo scontro al vertice nella tana del Daytona: grazie all’1-1 finale, i poggesi di Marchetti mantengono il primo posto ed il punto di vantaggio sui rivali campigiani, anche se ci sarà da lottare per altri novanta minuti. Continua però a marciare anche la Virtus Comeana, sempre più quarta dopo l’1-0 sul Real Peretola. La Polisportiva Naldi è ufficialmente salva dopo l’1-1 con il Doccia (Checchi) e anche La Querce si avvia verso quella direzione nonostante la sconfitta esterna con la Laurenziana (con i padroni di casa vincitori per 4-2). Si complicano infine le cose per il San Giusto sconfitto in casa (2-3) dall’Atletica Castello e con un piede e mezzo in Terza: una vittoria potrebbe non bastare, ma bisogna in ogni caso dare il 110%.

Giovanni Fiorentino