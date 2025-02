Campionati Europei. Guignard e Fabbri primi a Tallin: "Non impeccabili, ma bene così»

Chi ben comincia è a metà dell’opera. E si può proprio dire così per la coppia milanese della danza, formata da Charlène Guignard (nata in Francia e naturalizzata italiana) e Marco Fabbri. I due hanno fatto il loro esordio all’Europeo di Tallin, in Estonia e in corso alla Tondiraba Ice Hall, iniziato da qualche giorno. L’obiettivo è quello di difendere, per il terzo anno di fila, il titolo continentale, con le medeglie che verranno assegnate oggi. Gli azzurri della danza, dopo la rhythm dance si sono piazzati primi con il punteggio di 84.23. Soddisfatta e sorridente, dopo il loro esercizio, anche la loro allenatrice ed ex campionessa azzurra Barbara Fusar Poli. Più critico, ma è normale, Marco Fabbri, che a caldo, ai microfini di Rai Sport ha detto: "Non è stata una performance impeccabile, perchè ho lasciato qualcosa nei twizzle, ma comunque è stata una buona prova. In Europa la danza è l’unica disciplina in cui il livello medio è più alto rispetto a quello dei Four Continents. Il livello continua comunque a crescere, sapevamo che sarebbe stata una competizione tirata e per fortuna ci siamo staccati un po’". Guignard e Fabbri, che pattinano insieme da oltre dieci anni e sono una coppia anche nella vita, nel curriculum vantano due medaglie ai Campionati del mondo, quattro agli Europei e più di dieci ai Grand Prix. Sono tra le certezze del movimento azzurro e si spera che possano continuare. Non hanno ancora sciolto le riserve, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. È invece sesta l’altra coppia azzurra composta dalla milanese Victoria Manni con Carlo Roethlisberger che ha totalizzato il punteggio di 65.46. Hanno sorriso e concluso al meglio la loro rassegna anche gli altri lombardi Sara Conti e Niccolò Macii che si sono confermati, nel programma libero, in seconda posizione, piazzamento conquistato l’altro giorno dopo lo short program. Si sono messi al collo la medaglia d’argento con il punteggio totale di 206.89 (138.37 nel libero), frutto di un esercizio ben eseguito con una sola sbavatura sulla combinazione di salti iniziali.

Gli azzurri si sono piazzati alle spalle della coppia tedesca, ovvero, Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, con 206.89, e davanti ad Anastasiia Metelkina e Luka Berulava (191.88). Gli italiani tornano sul podio continentale a due anni di distanza dall’oro di Espoo 2023: si tratta della sesta medaglia europea per le coppie di artistico nella storia del movimento italiano. Più staccati del podio, sesti, la seriatese Rebecca Ghilardi con Filippo Ambrosini. I pattinatori hanno confermato il piazzamento raccolto dopo il programma corto. Tra gli uomini, attesi oggi per l’ultimo atto della gara, il migliore è stato il lombardo d’adozione Matteo Rizzo, ai piedi del podio con 85.68, davanti per 76 centesimi al brianzolo Nikolaj Memola con lo score di 84.62. Pe entrambi si tratta del primato stagionale realizzato grazie a un salto quadruplo ben eseguito.

Giuliana Lorenzo