Campionati italiani assoluti. Piccinin cala l’asso piglia-tutto. L’impresa della milanese è tripla

Emma Piccinin cala l’asso pigliatutto nella 47esima edizione Campionati Italiani Assoluti di Chiari, conquistando per la prima volta in carriera i titoli nel singolare, nel doppio e nel doppio misto. Per la giovane milanese classe 2004 si tratta di un’impresa quasi storica, visto che tra le donne questo risultato in Italia mancava dal 2010. Piccinin -membro del BClub Milano- si è imposta in una kermesse competitiva, che ha visto la partecipazione di quasi tutti i migliori azzurri della disciplina. Unico assente l’idolo di casa e numero uno del movimento Giovanni Toti, che ha lasciato strada nel singolare maschile al terzo sigillo tricolore consecutivo dell’italo-danese Christopher Vittoriani. Chiari ha esultato invece con l’altro padrone di casa Alessandro Gozzini, vincitore per la prima volta nel doppio misto insieme al romano Luca Zhou. Tornando a Emma, la lombarda nel singolare si è imposta in finale sulla siciliana Yasmine Hamza in due set. Un successo ancora più importante considerato che Hamza -reduce da un infortunio al ginocchio- ha in bacheca tre titoli italiani e una notevole esperienza internazionale. Nel doppio femminile Piccinin ha alzato la coppa con l’altra milanese Martina Corsini (alla quarta vittoria di fila nella disciplina). Le due compagne di club e concittadine hanno superato in finale la coppia Galimberti/Hell.

Nel torneo misto infine Piccinin, insieme al marchigiano Gianmarco Bailetti, ha sconfitto nell’ultimo atto proprio Corsini e David Salutt sempre in due set. Nel badminton oltre Toti sembra dunque esserci vita e la Lombardia ha tanti altri giovani talenti che possono sbocciare.

Alessandro Stella