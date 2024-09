Campionati regionali individuali. Lungo e 80 metri. Doppio record cadetti per Doualla Edimo

Kelly Ann Doualla Edimo si chiama così per la velocista giamaicana Shelly Ann Fraser. La mamma della stella dell’atletica lodigiana ci ha visto lungo. La 14enne in questi ultimi mesi si sta facendo conoscere a suon di risultati e record nel weekend di Busto Arsizio. Nella prima giornata dei Campionati Regionali individuali Cadetti ha trionfato, per il secondo anno di fila, nel salto in lungo. Grazie a un salto da 6.26, l’atleta, classe 2009, tesserata con il CUS Pro Patria Milano ha portato a casa il miglior balzo di sempre in Italia per un’under 16. Oltre il primo posto il risultato le vale così la Miglior Prestazione Italiana Cadette, che già deteneva con la misura 6,24 fatto a Concorezzo (Monza Brianza), lo scorso 5 maggio.

La giovane stella dell’atletica, allenata da Walter Monti non si è accontentata di un solo titolo. Nel secondo giorno di gare ha conquistato pure il record Cadette sugli 80m piani con il crono di 9.32. Già nelle batterie aveva corso in 9.44 controvento. Risultati che parlano di futuro visto che la Doulla Edimo compirà 15 anni il prossimo 20 novembre. La lombarda avrà poi ancora delle occasioni per sorprendere grazie ai Campionati Italiani Cadetti (poi passerà alla categoria Allieve), in programma il 5 e 6 ottobre a Caorle .

G.L.