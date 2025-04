Campionato di calcio a 5 Opes Toscana. Manchester Figline Galceti e Diavoli dei Balcani, le squadre protagoniste

Si sono concluse le sfide settimanali del campionato di calcio a 5 dell’Opes Toscana Calcetto. Nel girone "Castello dell’Imperatore", I Diavoli dei Balcani travolgono l’Union Birrino con una prestazione da incorniciare terminata con un netto 7 a 1. Caca segna una rete, mentre Adem Mehdihohxa mette a segno una tripletta. A completare l’opera ci pensano Klajdi Mehdihohxa (doppietta) e Metaj. Per l’Union Birrino a segno Guarnieri.

L’Akatsuki si impone con autorevolezza contro lo Sporting Spurs per 6 a 1. Grazie ai gol di Ponzecchi (doppietta), Kanapari, Cervelli (doppietta) e Costa, l’Akatsuki conquista tre punti fondamentali per risalire la classifica.

Vittoria netta per Manchester Figline Galceti per 6 a 1 contro il Red Phenomenal. Il Manchester è stato trascinato da Arcorio (poker di gol) e Palumbo (doppietta). Il Red Phenomenal non riesce a reagire e subisce una netta sconfitta con la sola soddisfazione del gol della bandiera di Giordano.

L’Autofficina Salva, prima in classifica insieme a I Diavoli dei Balcani, non sbaglia e continua la sua marcia trionfale, battendo 9 a 3 il Chessea Fc. Sorisi segna quattro reti, Ceccarini tre e Bloisi due, non lasciando scampo agli avversari che vanno in rete solo una volta con Bambagioni.

I Black Devils, infine, vincono 4 a 2 sulla Cdp Bacchereto e conquistano tre punti importanti grazie alle doppiette di Ballini e Renzetti Dundee.

In testa alla classifica, come accennato, I Diavoli dei Balcani e Autofficina Salva sono appaiati a 47 punti, con un cammino quasi identico: 15 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.