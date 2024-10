Campionato di serie A. In Calvisano-Parma in palio il primo posto: "Daremo il massimo»

Cresce l’attesa a Calvisano in vista del big-match che domenica porterà al “San Michele“ l’ambizioso Parma per la sfida tra le due capoliste del girone 2 della serie A di rugby. Un raggruppamento che vede impegnate diverse aspiranti-grandi, ma, senza dubbio, dal duello diretto tra gialloneri ed emiliani si potranno ricevere indicazioni importanti in chiave futura. La compagine parmense è decisa a confermare l’ottima partenza e a mettere in mostra un potenziale di sicuro valore, ma la formazione bassaiola guarda avanti con idee ben chiare come confida David Dal Maso, che allena i gialloneri insieme a Mattia Zappalorto: "Noi cerchiamo di arrivare il più in alto possibile. Lo richiedono la maglia e la storia di questa società e quindi è giusto che ogni volta che scendiamo in campo diamo il massimo". Così, dunque, sarà anche domenica 27 (alle 14.30) che Regonaschi e compagni sono decisi a trasformare nel loro fortino, da dove far partire quello che potrebbe essere il primo allungo solitario della stagione. Novità in casa Calvisano anche fuori dal campo: è stato ufficializzato il rapporto sempre più stretto con Mynet, azienda leader nel settore della connettività ultraveloce, che affiancherà il sodalizio del presidente Bandera nelle mansioni operative ed in progetti di socializzazione. Luca Marinoni