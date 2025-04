Campionato Italiano Velocità, Dalla Porta ottavo al termine di "gara 1"

Prato, 5 aprile 2025 - Ottavo posto in “gara 1”, con l'obiettivo di migliorare nella seconda prova. E' così che Lorenzo Dalla Porta ha chiuso la prima delle due gare che compongono il primo round del Campionato Italiano Velocità, in corso sul tracciato di Misano Adriatico dedicato a Marco Simoncelli. Il pilota di Montemurlo è partito dalla quinta posizione e non è riuscito a difenderla, pur andando comunque a punti al termine di una corsa combattuta. Per il campione del mondo Moto3 2019 si trattava del debutto con la Ducati del Team SGM Tecnic, dopo le stagioni in sella alla Yamaha. Lorenzo potrà riprovarci domani, visto che alle 14:40 inizierà “gara 2” sempre a Misano. Una volta archiviata questa sfida, il 31 maggio ed il 1 giugno correrà invece sul circuito del Mugello, che anche all'epoca della Moto3 e della Moto2 considerava la “gara di casa”. Avanti poi con le tappe di Vallelunga (28 e 29 giugno) ancora Misano, ma in notturna (26 e 27 luglio) ed Imola (6 e 7 settembre) per poi prepararsi al round finale fissato nuovamente in Mugello il 4 ed il 5 ottobre. E a quel punto, dovrà essere pronto a dare la zampata finale. Guai però a guardare troppo oltre: è necessario ragionare gara dopo gara.

G.F.