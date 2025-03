Campionato nazionale A2 ovest. Bocciofila ’Rossi’: prima vittoria. Battuto il Carcare

Arriva nell’ultima giornata della prima fase, il primo successo stagionale della bocciofila "Bernardo Rossi" di Fossone. Nella decima del campionato nazionale di A2 ovest, girone A, tra le mura amiche (sul campo di Sarzana) i carraresi battono 14-10 i savonesi del Carcare (direttore dell’incontro Andrea Lombardi), chiudono al terzo posto in classifica, ma la formula del campionato li condanna ai play out per la salvezza.

Per i carraresi i punti arrivano da Lido Clerici nel combinato (23-22), Mauro Levaggi nell’individuale (11-0), Marco Musante (nella foto) -Carlo Galletti-Thomas Panesi nella terna (10-4), Lido Clerici nel tiro di precisione (17-9), Tiziano Micheli nel tiro di precisione (26-17), Mauro Levaggi-Carlo Galletti-Marco Musante nella terna (11-5), Thomas Panesi nell’individuale (10-5). Sconfitti invece Tiziano Micheli-Mirco Bacigalupo nella coppia (3-9), Edoardo Bacigalupo-Thomas Panesi nella staffetta (35/54-42/53), Edoardo Bacigalupo nel tiro progressivo (29/45-35/44), Lido Clerici-Enrico Ferrari nella coppia (3-10), Tiziano Micheli nell’individuale (8-9).

In vantaggio per 6-2 dopo il primo turno, il Fossone di Maria Giuseppina Cuccaro impatta 4-4 il secondo che termina 10-6, ma con un rush finale conquista gli ultimi quattro punti dopo che i liguri in rimonta, avevano agganciato gli apuani sul 10-10.

ma.mu.