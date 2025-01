Camponato primavera. La Ternana travolge il Grifo (8-0)

La Ternana travolge il Perugia nel derby Primavera. I rossoverdi padroni di casa si impongono a Narni per 8-0 sui biancorossi. Una disfatta per la squadra di Moll Moll, un successo per quella di Morrone. Quarta vittoria di fila per i rossoverdi (la quinta nelle ultime sei) e terzo posto in classifica con 26 punti. Per i biancorossi, seconda sconfitta di fila dopo quella di Palermo.

TERNANA: Novelli, Valenti, Bonugli, Goretti, Trifelli (38′ st Rota), Ferlicca (15′ st Guaglianone), Montenegro, Fulga, Turella (24′ st Coltorti), Boudaas (24′ st Pierdomenico), Loconte (24′ st Pllana). A disp.: Di Loreto, Brocci, Cancellieri, Barletta, Gori, Sow, Lorrai. All. Stefano Morrone

PERUGIA: Romagnoli, Bussotti, Giorgetti, Ambrogi, Brunori (1′ st Papa), Cottini, Napolano (1′ st Pirani), Mbaye (1′ st Rossi), Casagrande (1′ st Cardoni), Barberini, Dottori. A disp.: Belia, Belloni, Calzoni, Diouf, Hebeck, Karafili, Mori, Panaro. All. Moll Moll

RETI: 14′ pt e 30′ pt Turella , 25′ pt, 38′ pt (rig.), 44′ pt Loconte, 32′ pt e 40′ st Fulga, 21′ st Boudaas

NOTE: ammoniti Goretti, Ambrogi, Cottini, Rossi